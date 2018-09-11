Южная Корея и КНДР работают над объединением железных дорог

Южная Корея и КНДР ведут работы по объединению железных дорог. Об этом, выступая на дискуссии в рамках ВЭФ-2018, заявил заместитель министра земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Чжон Рель.

«В настоящий момент наши страны выполняют работы по объединению железных дорог. Проводятся совместные исследования в рамках данного проекта, предприняты конкретные действия на участке Хасан-Раджин», — приводит РИА Новости его слова.

Он также выступил за модернизацию инфраструктуры объединённой железной дороги с КНДР и Россией.

«Надеюсь, что в будущем инфраструктура на протяжении объединённой железной дороги будет модернизироваться и отвечать современным требованиям», — отметил он.

Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что для интеграции КНДР необходимо создать «железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии».