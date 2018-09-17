Посольство назвало попытки Британии ужесточить санкции против России недальновидными

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Посольство России в Великобритании назвало политику официального Лондона, добивающегося ужесточения антироссийских санкций, недальновидной и ущербной. Соответствующее заявление разместили на сайте пресс-службы.
Посольство назвало попытки Британии ужесточить санкции против России недальновидными
  • © Stephen Chung
  • globallookpress.com

«В условиях брексита Лондон торопится убедить своих партнёров в необходимости ужесточения санкционного режима против России… Такая политика официального Лондона является ущербной и недальновидной, она не может быть основой для международного общения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что для поддержания легенды российской вины в деле Скрипалей Великобритания пускает в ход «инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы», а любые предложения Москвы о сотрудничестве отвергает без объяснений.

Кроме этого, в посольстве напомнили, что ввод санкций в одностороннем порядке противоречит международному праву. Настаивая на подобных мерах, Лондон подрывает собственный авторитет и «загоняет себя и своих партнёров в тупик».

Комментарий посольства стал ответом на недавнее заявление замглавы МИД Великобритании Алана Данкана о намерении Великобритании «добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России».

Российские дипломаты отметили, что такие заявления «идут в русле текущей линии консервативного правительства на полное разрушение ткани российско-британских отношений». Кроме того, в посольстве считают, что Лондон пытается выставить Москву «в качестве главной угрозы «основанному на правилах миропорядку».

6 сентября стало известно, что Великобритания обсудит с союзниками возможные новые санкции в отношении России.

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