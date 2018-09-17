В «Праве на оружие» рассказали о фонде в поддержку Бутиной

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Зампредседателя правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев рассказал RT о фонде в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной.
В «Праве на оружие» рассказали о фонде в поддержку Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com
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«Фонд основал в Америке адвокат Марии Бутиной в конце августа. Если СМИ об этом будут говорить регулярно, то люди у нас добрые, конечно же, всем миром мы поможем нашей россиянке Марии Бутиной, мы поможем всем русским, которые являются незаконно захваченными американскими властями фактически», — цитирует Ванеева Telegram-канал RT.

Он оценил минимальную сумму на первый период в $100 тыс.

«На данный момент о фонде в России мало знают, потому что только на прошлой неделе более-менее нормализовалось понимание, как будут устранены технические неполадки по пересылке денег из Российской Федерации в США, в фонд. Многие каналы, которые даже говорят об этом, не дают точную ссылку на этот фонд, и нас беспокоит, что будут возникать мошеннические клоны», — сказал он.

Ванеев пояснил, что в настоящее время основная помощь Бутиной заключается в оплате адвокатов. По его словам, может понадобиться также производство независимых экспертиз.

Ранее сестра Бутиной сообщила о создании фонда в её поддержку.

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