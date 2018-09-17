Глава военной разведки США назвал обнадёживающими переговоры Путина и Эрдогана по Сирии

Глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли назвал обнадёживающими переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, сообщает РИА Новости.

«Обнадёживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным», — заявил Эшли в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В ходе переговоров Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба и пришли к соглашению решать идлибский вопрос в духе астанинского процесса.

Ранее Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры с Эрдоганом.

Лидеры беседовали почти 4,5 часа.