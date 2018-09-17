Эрдоган отметил необходимость решения ситуации в Идлибе в духе астанинского процесса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным они согласились решать идлибский вопрос в духе астанинского процесса.
Эрдоган отметил необходимость решения ситуации в Идлибе в духе астанинского процесса

    «В ходе переговоров с господином Путиным мы пришли к согласию, что необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинского процесса», — сказал турецкий лидер.

    Кроме того, Эрдоган отметил, что Россия и Турция намерены обеспечивать устранение радикальных группировок на территории сирийской провинции Идлиб.

    «Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий», — добавил Эрдоган.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону.

    Лидеры беседовали почти 4,5 часа.

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