Эрдоган отметил необходимость решения ситуации в Идлибе в духе астанинского процесса
«В ходе переговоров с господином Путиным мы пришли к согласию, что необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинского процесса», — сказал турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган отметил, что Россия и Турция намерены обеспечивать устранение радикальных группировок на территории сирийской провинции Идлиб.
«Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий», — добавил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону.
Лидеры беседовали почти 4,5 часа.