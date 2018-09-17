Эрдоган отметил необходимость решения ситуации в Идлибе в духе астанинского процесса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным они согласились решать идлибский вопрос в духе астанинского процесса.

«В ходе переговоров с господином Путиным мы пришли к согласию, что необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинского процесса», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Россия и Турция намерены обеспечивать устранение радикальных группировок на территории сирийской провинции Идлиб.

«Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий», — добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону.

Лидеры беседовали почти 4,5 часа.