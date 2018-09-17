В Ассоциации дипломатов объяснили обвинения США в несоблюдении Россией санкций против КНДР

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Соединённые Штаты располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций в отношении Северной Кореи.

«На рассмотрении в ООН — очередной доклад о перспективности санкций, которые были наложены на КНДР. Этот доклад поднял в целом вопрос о неэффективности санкций в отношении тех или других стран. Очередной всплеск обвинений в наш адрес связан с тем, что американцы пытаются найти какие-то факторы, причины, которые, на их взгляд, могли бы объяснить неэффективность санкций против Северной Кореи», — сказал Бакланов.

Он отметил, что Вашингтон пытается использовать любые сюжеты, чтобы сохранить состояние обострённости отношений с Москвой.

«Такое впечатление, что США нужно не решение северокорейского вопроса, а поддержание ещё одного опасного сюжета на плаву, чтобы подпитывать региональную и международную гонку вооружений», — заключил Бакланов.

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР.