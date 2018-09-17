Глава МИД Ирана обвинил Twitter в блокировании страниц реально существующих иранцев

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что компания Twitter блокирует страницы реально существующих иранцев, при этом оставляя активными аккаунты ботов, созданных для антиправительственной пропаганды.

Об этом он написал на своей странице сервиса микроблогов.

«Twitter закрыл аккаунты реальных иранцев, в том числе телеведущих и студентов, за то, что они якобы были частью операции по оказанию влияния. А как насчёт того, чтобы посмотреть на настоящих ботов в Тиране (столице Албании. — RT), использованных для того, чтобы оказать поддержку пропаганде смены режима, которая шла из Вашингтона?» — указал он.

Ранее сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал страницу американского блогера-конспиролога Алекса Джонса.

В августе сообщалось, что Twitter и другие соцсети активно блокируют аккаунты людей, критикующих истеблишмент и позволяющих себе шутки в адрес его сторонников и мейнстримных СМИ. 

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