Глава МИД Ирана обвинил Twitter в блокировании страниц реально существующих иранцев
Об этом он написал на своей странице сервиса микроблогов.
«Twitter закрыл аккаунты реальных иранцев, в том числе телеведущих и студентов, за то, что они якобы были частью операции по оказанию влияния. А как насчёт того, чтобы посмотреть на настоящих ботов в Тиране (столице Албании. — RT), использованных для того, чтобы оказать поддержку пропаганде смены режима, которая шла из Вашингтона?» — указал он.
Hello @Jack. Twitter has shuttered accounts of real Iranians, incl TV presenters & students, for supposedly being part of an 'influence op'. How about looking at actual bots in Tirana used to prop up 'regime change' propaganda spewed out of DC? #YouAreBotshttps://t.co/dTs0diYrM4— Javad Zarif (@JZarif) 16 сентября 2018 г.
Ранее сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал страницу американского блогера-конспиролога Алекса Джонса.
В августе сообщалось, что Twitter и другие соцсети активно блокируют аккаунты людей, критикующих истеблишмент и позволяющих себе шутки в адрес его сторонников и мейнстримных СМИ.