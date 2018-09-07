Twitter навсегда заблокировал страницу блогера-конспиролога Алекса Джонса

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Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал страницу американского блогера-конспиролога Алекса Джонса.

Об этом сообщается на странице компании.

«Сегодня мы на постоянной основе заблокировали аккаунты @realalexjones и @infowars в Twitter и Periscope. Мы предприняли эти действия, основываясь на сообщениях о новых твитах и видео, размещённых накануне и нарушающих нашу политику относительно угрожающего поведения», — указывается в заявлении. 

Как уточняет Associated Press, поводом для данного шага стало опубликованное блогером видео, в котором он в течение 10 минут оскорбительно высказывается о журналисте CNN Оливере Дарси.

Ранее сообщалось, что Twitter и другие соцсети активно блокируют аккаунты людей, критикующих истеблишмент и позволяющих себе шутки в адрес его сторонников и мейнстримных СМИ. 

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