Twitter навсегда заблокировал страницу блогера-конспиролога Алекса Джонса

Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал страницу американского блогера-конспиролога Алекса Джонса.

Об этом сообщается на странице компании.

«Сегодня мы на постоянной основе заблокировали аккаунты @realalexjones и @infowars в Twitter и Periscope. Мы предприняли эти действия, основываясь на сообщениях о новых твитах и видео, размещённых накануне и нарушающих нашу политику относительно угрожающего поведения», — указывается в заявлении.

We will continue to evaluate reports we receive regarding other accounts potentially associated with @realalexjones or @infowars and will take action if content that violates our rules is reported or if other accounts are utilized in an attempt to circumvent their ban. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 6 сентября 2018 г.

Как уточняет Associated Press, поводом для данного шага стало опубликованное блогером видео, в котором он в течение 10 минут оскорбительно высказывается о журналисте CNN Оливере Дарси.

Ранее сообщалось, что Twitter и другие соцсети активно блокируют аккаунты людей, критикующих истеблишмент и позволяющих себе шутки в адрес его сторонников и мейнстримных СМИ.