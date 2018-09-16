Генсек ООН приветствовал мирное соглашение между Эритреей и Эфиопией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил лидеров Эритреи и Эфиопии с подписанием мирного соглашения. Об этом дипломат сообщил в своём микроблоге в Twitter.

«Я поздравляю лидеров Эритреи и Эфиопии с подписанием сегодня Совместной декларации мира и дружбы. Ветра надежды повеяли в Африке и далеко за её пределами. Я также хочу выразить глубокую признательность саудовскому королю за сыгранную им роль в объединении сторон», — заявил Гутерреш.

16 сентября президент Эритреи Исайяс Афеверки и премьер-министр Эфиопии Абэ Ахмед Али подписали мирное соглашение в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Ранее главы государств открыли пропускные пункты на общей границе впервые за 20 лет, возобновив тем самым транспортное сообщение между двумя странами.