Эксперт оценила заявление Лондона о невозможности ввести санкции против России по делу Скрипалей до брексита

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Ведущий научный сотрудник центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с Nation News оценила заявление Лондона о невозможности ввести санкции против России по делу Скрипалей до брексита.
Эксперт оценила заявление Лондона о невозможности ввести санкции против России по делу Скрипалей до брексита
  • Reuters

По словам эксперта, Великобритания пока просто не может принимать ограничительные меры без согласования с Евросоюзом, где не спешат с поддержкой.

Кроме того, Ананьева отметила шаткость позиций британского премьер-министра Терезы Мэй, поскольку пока неизвестно, останется она у власти или нет.

«Разногласия по поводу брексита и его сценария идут и внутри родной партии Терезы Мэй, вплоть до вотума недоверия ей как лидеру. Вряд ли это угрожает власти консерваторов, но тори активно противодействуют предложению Мэй и в парламенте», — пояснила она.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал присоединение Украины, Албании, Норвегии и Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза.

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