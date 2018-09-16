В результате стрельбы в центре Брюсселя пострадали два человека
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Отмечается, что ЧП произошло возле одного из баров на улице Круа де Фер.
«Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле», — сообщила собеседница агентства.
По словам ван де Кеер, в настоящее время проводится расследование, сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.
Ранее сообщалось, что офицер дорожной полиции был застрелен в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя автомобиля.