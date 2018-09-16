В результате стрельбы в центре Брюсселя пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела местной полиции Иксель Ильс ван де Кеер.

Отмечается, что ЧП произошло возле одного из баров на улице Круа де Фер.

«Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле», — сообщила собеседница агентства.

По словам ван де Кеер, в настоящее время проводится расследование, сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что офицер дорожной полиции был застрелен в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя автомобиля.