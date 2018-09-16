Жена Ярошенко рассказала о роли МИД России в организации встречи с супругом

Жена отбывающего наказание в США лётчика Константина Ярошенко — Виктория Ярошенко — в интервью RT выразила благодарность Министерству иностранных дел России за помощь в организации её встречи с супругом.

«МИД нам оказал большую поддержку. Я ещё раз выражаю благодарность, низкий поклон Сергею Алексеевичу Рябкову, все обращения начались с него», — рассказала она.

По словам Ярошенко, во время организации встречи она посещала посольство России в США.

«Координировали нас с жильём и всем остальным посольские работники, непосредственно Николай Лукашин. Это очень большая консульская помощь. Я даже не ожидала такой встречи, что нам предоставят жильё и машину. Это для нас настолько большая помощь, вы даже себе не представляете!» — добавила она.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дело россиянина может быть пересмотрено в апреле 2019 года.

Полная версия интервью — в материале RT.