Главы Samsung и Hyundai примут участие в межкорейском саммите в Пхеньяне

Руководители крупнейших южнокорейских корпораций Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK и LG войдут в состав делегации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на межкорейском саммите в Пхеньяне.

Как передаёт «Рёнхап», всего с Мун Чжэ Ином в столицу КНДР отправятся 52 человека, включая правительственных чиновников, политиков, крупных бизнесменов и отдельных представителей других сфер.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отправила более 90 человек для подготовки к саммиту.

Встреча пройдёт в Пхеньяне 18—20 сентября.

Первый за более чем десять лет саммит между двумя государствами состоялся в конце апреля в пограничном пункте Пханмунджом.