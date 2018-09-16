НАТО запустило исследование методов разведки в интернете

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НАТО проводит исследование, которое позволит обучить военных распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях и использовать киберпространство для сбора информации. Об этом говорится в описании проекта исследований на тему «Использование киберпространства в целях разведки», с которым ознакомился RT.
НАТО запустило исследование методов разведки в интернете
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

В Научно-технической организации Североатлантического альянса полагают, что новой площадкой для ведения опосредованных боевых действий становятся соцсети. 

«НАТО необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, как от него защищаться и как использовать оперативную информацию, собранную в киберпространстве», — говорится в комментарии. 

По мнению аналитиков, интернет-платформы активно применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. В частности, боевики «Исламского государства»* используют их для вербовки сторонников. 

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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