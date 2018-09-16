НАТО запустило исследование методов разведки в интернете

НАТО проводит исследование, которое позволит обучить военных распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях и использовать киберпространство для сбора информации. Об этом говорится в описании проекта исследований на тему «Использование киберпространства в целях разведки», с которым ознакомился RT.

В Научно-технической организации Североатлантического альянса полагают, что новой площадкой для ведения опосредованных боевых действий становятся соцсети.

«НАТО необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, как от него защищаться и как использовать оперативную информацию, собранную в киберпространстве», — говорится в комментарии.

По мнению аналитиков, интернет-платформы активно применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. В частности, боевики «Исламского государства»* используют их для вербовки сторонников.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.