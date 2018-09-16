В США в результате падения легкомоторного самолёта погибли два человека

В американском штате Массачусетс в городе Вобурн упал легкомоторный самолёт, в результате инцидента двое погибли, сообщает NBC.

Отмечается, что на борту находились 65-летний мужчина и его 53-летняя жена. Местные правоохранительные органы расследуют все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолёта в американском штате Висконсин.