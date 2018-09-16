В США в результате падения легкомоторного самолёта погибли два человека
В американском штате Массачусетс в городе Вобурн упал легкомоторный самолёт, в результате инцидента двое погибли, сообщает NBC.
Отмечается, что на борту находились 65-летний мужчина и его 53-летняя жена.
Местные правоохранительные органы расследуют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолёта в американском штате Висконсин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: