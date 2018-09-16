Президент Финляндии не видит угрозы со стороны России

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, что не видит угрозы со стороны России, так как у неё нет причин нападать на его страну, сообщает РИА Новости.

«Сомневаюсь, что Россия нападёт на Прибалтику. Также у неё нет причин нападать и на Финляндию», — заявил Ниинистё.

Он подчеркнул, что Москва уважительно относится к позиции Хельсинки и не пытается её поменять, а наличие разногласий, по его мнению, не мешает поддерживать отношения между странами.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с Ниинистё заявил, что Россия должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ и на появление там элементов американской системы ПРО.

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