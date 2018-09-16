Мэр Лондона заявил о необходимости нового референдума по Brexit

Мэр Лондона Садик Хан заявил о том, что необходим новый референдум по Brexit.

Как сообщает The Guardian, Хан считает, что необходимо предоставить людям возможность отказаться от Brexit, который, по его словам, отрицательно скажется на экономике.

Он отмечает, что осталось очень мало времени на переговоры и есть только два исхода: либо заключить невыгодную сделку для Великобритании, либо вообще ни о чём не договориться, что, по его мнению, будет даже хуже.

«Это означает необходимость референдума по любой сделке Brexit, полученной правительством, или голосование о отсутствие какой-либо сделки, если не удастся договорится, а также предоставить людям вариант остаться в ЕС», — заявил Хан.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.