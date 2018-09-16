Мэр Лондона заявил о необходимости нового референдума по Brexit

Короткая ссылка
Мэр Лондона Садик Хан заявил о том, что необходим новый референдум по Brexit.

Как сообщает The Guardian, Хан считает, что необходимо предоставить людям возможность отказаться от Brexit, который, по его словам, отрицательно скажется на экономике.

Он отмечает, что осталось очень мало времени на переговоры и есть только два исхода: либо заключить невыгодную сделку для Великобритании, либо вообще ни о чём не договориться, что, по его мнению, будет даже хуже.

«Это означает необходимость референдума по любой сделке Brexit, полученной правительством, или голосование о отсутствие какой-либо сделки, если не удастся договорится, а также предоставить людям вариант остаться в ЕС», — заявил Хан.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить