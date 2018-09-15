В Афганистане в результате крушения вертолёта погибли пять военных

На западе Афганистана в провинции Фарах произошло крушение военного вертолёта, погибли пять человек. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV.

Как заявил губернатор округа Хаки-Сафед Мохаммад Наврози, инцидент произошёл 14 сентября.

По его словам, вертолёт совершил аварийную посадку, после чего был обстрелян боевиками движения «Талибан»*.

В результате произошедшего погибли пилот и четыре пассажира.

Ранее стало известно, что при крушении вертолёта в Гималаях погибли шесть человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.