В Афганистане в результате крушения вертолёта погибли пять военных
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Как заявил губернатор округа Хаки-Сафед Мохаммад Наврози, инцидент произошёл 14 сентября.
По его словам, вертолёт совершил аварийную посадку, после чего был обстрелян боевиками движения «Талибан»*.
В результате произошедшего погибли пилот и четыре пассажира.
Ранее стало известно, что при крушении вертолёта в Гималаях погибли шесть человек.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.