В Афганистане в результате крушения вертолёта погибли пять военных

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На западе Афганистана в провинции Фарах произошло крушение военного вертолёта, погибли пять человек. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV.
В Афганистане в результате крушения вертолёта погибли пять военных
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Как заявил губернатор округа Хаки-Сафед Мохаммад Наврози, инцидент произошёл 14 сентября.

По его словам, вертолёт совершил аварийную посадку, после чего был обстрелян боевиками движения «Талибан»*.

В результате произошедшего погибли пилот и четыре пассажира.

Ранее стало известно, что при крушении вертолёта в Гималаях погибли шесть человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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