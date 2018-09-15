В результате последствий пожара на пароме в Индонезии погибли 10 человек

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В результате последствий пожара, возникшего на пароме в индонезийской провинции Сулавеси, погибли 10 человек, ещё 11 пропали без вести. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти.
В результате последствий пожара на пароме в Индонезии погибли 10 человек
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По данным телеканала, на борту парома находились 147 пассажиров.

Отмечается, что в результате пожара судно затонуло.

Сотрудники экстренных служб из-за неблагоприятных погодных условий смогли добраться до места ЧП спустя три часа. В ходе спасательных работ помощь была оказана 126 пассажирам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В январе сообщалось, что в результате пожара на перевозившей туристов моторной лодке в Таиланде пострадали 16 человек.

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