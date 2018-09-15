В результате последствий пожара на пароме в Индонезии погибли 10 человек
- © abdeemari
По данным телеканала, на борту парома находились 147 пассажиров.
Отмечается, что в результате пожара судно затонуло.
Сотрудники экстренных служб из-за неблагоприятных погодных условий смогли добраться до места ЧП спустя три часа. В ходе спасательных работ помощь была оказана 126 пассажирам.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В январе сообщалось, что в результате пожара на перевозившей туристов моторной лодке в Таиланде пострадали 16 человек.