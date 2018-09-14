Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза заменить НАТО в вопросе обороны

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что собственные усилия ЕС в оборонной сфере неспособны заменить альянс.
Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза заменить НАТО в вопросе обороны
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне на мероприятии фонда Heritage.

«НАТО только приветствует усилия ЕС в сфере оборонного сотрудничества... Но европейские усилия в сфере обороны никогда не смогут заменить НАТО, потому что если вы посмотрите на цифры, то увидите: когда Британия покинет ЕС, 80% расходов НАТО на оборону придутся на страны-члены вне ЕС», — отметил он.

В мае президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что Европейскому союзу необходимо создать единую армию, чтобы сэкономить и быть «активнее и сильнее» на глобальном уровне.

При этом в декабре 2017 года лидеры стран ЕС официально запустили программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). Тогда Столтенберг заявил, что PESCO не является альтернативой Североатлантическому альянсу. Однако, по мнению экспертов, создание программы говорит о размежевании ЕС и США.



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