Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Берлину необходимо выстраивать диалог с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем необходимым, несмотря на имеющиеся разногласия, вновь завязать контакты с Россией, использовать коммуникационные каналы, и сами являемся открытыми, хотя наши коллеги из Евросоюза думают несколько иначе», — подчеркнула она во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Меркель назвала главным вектором построения диалога Минские соглашения.

«Мы должны продолжать диалог со всеми сторонами конфликта. Несмотря на то что прогресс, на который надеялись, не достигнут, мы не опускаем рук», — заявила она.

Ранее канцлер Германии заявила о важности проекта «Северный поток — 2» для ФРГ.