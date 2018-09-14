Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Берлину необходимо выстраивать диалог с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
  • Reuters

«Мы считаем необходимым, несмотря на имеющиеся разногласия, вновь завязать контакты с Россией, использовать коммуникационные каналы, и сами являемся открытыми, хотя наши коллеги из Евросоюза думают несколько иначе», — подчеркнула она во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Меркель назвала главным вектором построения диалога Минские соглашения.

«Мы должны продолжать диалог со всеми сторонами конфликта. Несмотря на то что прогресс, на который надеялись, не достигнут, мы не опускаем рук», — заявила она.

Ранее канцлер Германии заявила о важности проекта «Северный поток — 2» для ФРГ.

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