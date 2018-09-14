В МИД Сербии прокомментировали планы Косова сформировать полноценную армию

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич прокомментировал намерение непризнанного государства Косово сформировать армию на основе находящихся под косовским контролем сил безопасности.
В МИД Сербии прокомментировали планы Косова сформировать полноценную армию
  • Ивица Дачич
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, данное решение является дестабилизирующим.

«Считаем это ещё одним ударом по мирному процессу, это делают силы, которые хотят подорвать возможность достижения любого долгосрочного решения», — сказал он.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства выразил мнение, что такое решение может представлять собой подготовку к «каким-то военным действиям на территории Косова и Метохии».

Дачич подчеркнул, что даже ближайшие союзники косоваров в лице США и НАТО выступают против формирования армии Косова таким способом.

Ранее стало известно, что правительство непризнанного государства Косово передало на рассмотрение в парламент законопроект о создании армии.

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