Эксперт прокомментировал вероятность введения новых санкций США против России из-за дела Скрипалей

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал вероятность введения новых санкций США против России из-за дела Скрипалей.
Эксперт прокомментировал вероятность введения новых санкций США против России из-за дела Скрипалей
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По словам эксперта, понижение уровня дипломатических отношений подразумевает, что страны будут представлять не послы, а дипломаты более низкого ранга.

«Что касается блокировки — речь идёт о работе зарубежных компаний с российским суверенным долгом. Если прочитать закон о санкциях, там говорится о том, что устанавливается планка, сколько можно давать российским компаниям в кредит, и временная планка», — сказал Манойло.

Он уточнил, что деньги в определённом размере давать можно, но на ограниченный срок, и, следовательно, «длинные» средства в экономику не пойдут.

Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров оценил в беседе с RT заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.

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