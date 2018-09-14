Эксперт прокомментировал вероятность введения новых санкций США против России из-за дела Скрипалей

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал вероятность введения новых санкций США против России из-за дела Скрипалей.

По словам эксперта, понижение уровня дипломатических отношений подразумевает, что страны будут представлять не послы, а дипломаты более низкого ранга.

«Что касается блокировки — речь идёт о работе зарубежных компаний с российским суверенным долгом. Если прочитать закон о санкциях, там говорится о том, что устанавливается планка, сколько можно давать российским компаниям в кредит, и временная планка», — сказал Манойло.

Он уточнил, что деньги в определённом размере давать можно, но на ограниченный срок, и, следовательно, «длинные» средства в экономику не пойдут.

Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров оценил в беседе с RT заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.