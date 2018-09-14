Лавров: Лондон пытается заниматься мегафонной дипломатией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Лондона на интервью с «подозреваемыми» по делу Скрипалей Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Лавров: Лондон пытается заниматься мегафонной дипломатией
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мне трудно давать какие-либо оценки тем действиям, которые мы видим со стороны Лондона в последнее время. Это не поддаётся логическому восприятию, потому что страна, которая кичится своей законопослушностью, которая предъявляет себя как эталон правовой системы, ведёт себя абсолютно вне правового поля и пытается заниматься тем, чем вредно заниматься — я имею в виду мегафонную дипломатию», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По его словам, ни единого факта по официальным каналам российской стороне передано не было.

«Сплошные голословные обвинения с требованием признать свою вину, угрозы, что поднимут весь цивилизованный мир против Российской Федерации. Это несерьёзно», — заключил дипломат.

Ранее представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью с Петровым и Бошировым содержит ложь и фабрикации.

Полный текст интервью — в материале RT.

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