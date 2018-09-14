Лавров подтвердил предстоящие переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин проведёт в понедельник, 17 сентября, переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, стороны будут обсуждать ситуацию в Идлибе.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Германо-российском форуме в Берлине.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал переговоры Путина и Эрдогана.