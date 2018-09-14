Лавров подтвердил предстоящие переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин проведёт в понедельник, 17 сентября, переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лавров подтвердил предстоящие переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По его словам, стороны будут обсуждать ситуацию в Идлибе.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Германо-российском форуме в Берлине.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал переговоры Путина и Эрдогана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить