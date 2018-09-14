Лавров подтвердил предстоящие переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин проведёт в понедельник, 17 сентября, переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
По его словам, стороны будут обсуждать ситуацию в Идлибе.
Об этом он сообщил в ходе выступления на Германо-российском форуме в Берлине.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал переговоры Путина и Эрдогана.
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