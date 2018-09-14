СМИ: В Финляндии в городе провели эвакуацию из-за крупного пожара на заводе

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На юге Финляндии в городе Сало спасатели провели эвакуацию местных жителей в связи с крупным пожаром на заводе по производству свеч, где горит около 200 тонн парафина.
СМИ: В Финляндии в городе провели эвакуацию из-за крупного пожара на заводе
  • globallookpress.com

Об этом информирует Yle

В тушении пожара задействованы 30 пожарных расчётов. Жителей близлежащих домов эвакуировали, остальным горожанам рекомендовали не выходить на улицы города.

По словам местных пожарных, «пожар очень мощный».

«Вода не может использоваться для тушения парафина. Единственный способ — это подавление огня», — заявили они. 

Ранее стало известно, что в Чехии при пожаре на складе с нефтепродуктами пострадал один человек. 

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