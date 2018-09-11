Один человек пострадал при пожаре на складе с нефтепродуктами в Чехии

Один человек получил травмы в результате возгорания, которое произошло на складе с нефтепродуктами в чешском городе Луков.

Об этом сообщает Idnes.

Отмечается, что пожар произошёл в раздаточном устройстве, и огонь не охватил резервуары с горючим.

По данным издания, пострадавший в инциденте получил травмы головы и переломы ног. Он был госпитализирован, полученные им травмы не несли угрозы для его жизни.

Уточняется, что пожар был локализован.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за проблем с оборудованием.

Ранее в Германии произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе.