Один человек пострадал при пожаре на складе с нефтепродуктами в Чехии
Об этом сообщает Idnes.
Отмечается, что пожар произошёл в раздаточном устройстве, и огонь не охватил резервуары с горючим.
По данным издания, пострадавший в инциденте получил травмы головы и переломы ног. Он был госпитализирован, полученные им травмы не несли угрозы для его жизни.
Уточняется, что пожар был локализован.
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за проблем с оборудованием.
Ранее в Германии произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе.