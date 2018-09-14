Число очагов возгорания из-за возможной утечки газа в Массачусетсе возросло до 39

Число очагов возгорания и взрывов в результате возможной утечки газа в американском штате Массачусетс возросло до 39, сообщили в местной полиции.

«Подтверждены 39 мест (возгорания. — RT). Их число ещё вырастет», — отметили в ведомстве. Updated plotting of confirmed fires and explosions by MSP Watch Center. 39 locations confirmed thus far. Number will grow. New responses ongoing. Reminder: all residents of Lawrence/Andover/N Andover who have Columbia Gas must evacuate, as should anyone else who smells gas. pic.twitter.com/IwD4phgTfu — Mass State Police (@MassStatePolice) 13 сентября 2018 г. Ранее стало известно, что в Массачусетсе в городах Лоренс и Северный Андовер зафиксированы 17 очагов возгорания в результате возможной утечки газа.