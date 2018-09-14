Число очагов возгорания из-за возможной утечки газа в Массачусетсе возросло до 39

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Число очагов возгорания и взрывов в результате возможной утечки газа в американском штате Массачусетс возросло до 39, сообщили в местной полиции.

«Подтверждены 39 мест (возгорания. — RT). Их число ещё вырастет», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Массачусетсе в городах Лоренс и Северный Андовер зафиксированы 17 очагов возгорания в результате возможной утечки газа.

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