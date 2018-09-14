В США в штате Массачусетс зафиксированы 17 очагов возгорания из-за возможной утечки газа

В американском штате Массачусетс в городах Лоренс и Северный Андовер зафиксированы 17 очагов возгорания в результате возможной утечки газа, сообщает местная полиция.

На места происшествий направлены сотрудники экстренных служб.

Confirmed fires/explosions plotted on map by MSP Watch Center. As seen, incidents are across a wide swath of dozens of blocks across Lawrence and North Andover. pic.twitter.com/0GoLK0Q94q — Mass State Police (@MassStatePolice) 13 сентября 2018 г.

В настоящее время проводится эвакуация районов, где чувствуется запах газа.

В полиции отмечают, что точная причина возгораний пока неизвестна. Расследование будет проведено после того, как ситуация стабилизируется.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва трёх баллонов с пропаном с острова Либерти, где расположена статуя Свободы, эвакуировали 3,4 тыс. человек.