Источник сообщил о ракетном обстреле сирийского Алеппо со стороны боевиков
Боевики произвели ракетный обстрел окраины одной из улиц в сирийском Алеппо, в результате атаки погиб ребёнок и ещё 13 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как отмечает агентство, обстрелу подверглась улица Нил.
«Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребёнок. Женщин и мужчин ранено 13 человек», — рассказали агентству.
Ранее Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях.
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