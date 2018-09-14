Источник сообщил о ракетном обстреле сирийского Алеппо со стороны боевиков

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Боевики произвели ракетный обстрел окраины одной из улиц в сирийском Алеппо, в результате атаки погиб ребёнок и ещё 13 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, обстрелу подверглась улица Нил.

«Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребёнок. Женщин и мужчин ранено 13 человек», — рассказали агентству.

Ранее Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях.

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