Источник сообщил о ракетном обстреле сирийского Алеппо со стороны боевиков

Боевики произвели ракетный обстрел окраины одной из улиц в сирийском Алеппо, в результате атаки погиб ребёнок и ещё 13 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, обстрелу подверглась улица Нил. «Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребёнок. Женщин и мужчин ранено 13 человек», — рассказали агентству. Ранее Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях.