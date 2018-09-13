В США заявили о праве «наказывать» страны за «нецивилизованное» поведение

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Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что американская сторона вправе наказывать страны за «нецивилизованное» поведение.

«США вправе сегодня посылать сигнал странам, которые не ведут себя как цивилизованный член мирового сообщества, что они будут наказаны», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, существует множество способов это сделать.

«Энергетическая отрасль — один из них», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос, почему США критикуют Россию за якобы использование энергетики как инструмента давления на государства при том, что американская сторона пытается ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана.

«Сигнал иранскому правительству чёткий: если вы не можете и не будете ответственной частью мирового сообщества, то для вас будут санкции, будут последствия», — подчеркнул он на совместной пресс-конференции с министром энергетики России Александром Новаком.

Ранее Перри допустил, что США могут ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2»

Новак прокомментировал возможное введение санкций против газопровода. 

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