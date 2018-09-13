Гутерреш: возможности США использовать инструменты «мягкой силы» сокращаются

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время возможности Соединённых Штатов использовать инструменты так называемой мягкой силы сокращаются. Об этом сообщает The Atlantic.
Гутерреш: возможности США использовать инструменты «мягкой силы» сокращаются
  • Reuters

По мнению Генсека ООН, подобная ситуация могла сложиться из-за того, что Вашингтон вовлечён во многие конфликты.

«Я думаю, что возможности использования мягкой силы Соединёнными Штатами в настоящий момент сокращаются... США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов — это касается и торговли, и других сфер», — объяснил Гутерреш.

При этом он уточнил, что таким образом привлекательность американского общества становится всё менее очевидной.

«Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет всё больше неизбежно ставиться под сомнение», — заключил Генсек ООН.

Ранее Гутерреш назвал один из способов установить мир на планете.

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