Гутерреш: возможности США использовать инструменты «мягкой силы» сокращаются
- Reuters
По мнению Генсека ООН, подобная ситуация могла сложиться из-за того, что Вашингтон вовлечён во многие конфликты.
«Я думаю, что возможности использования мягкой силы Соединёнными Штатами в настоящий момент сокращаются... США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов — это касается и торговли, и других сфер», — объяснил Гутерреш.
При этом он уточнил, что таким образом привлекательность американского общества становится всё менее очевидной.
«Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет всё больше неизбежно ставиться под сомнение», — заключил Генсек ООН.
Ранее Гутерреш назвал один из способов установить мир на планете.