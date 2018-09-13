В ВЭБ прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении корпорации
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«ВЭБ проводит правовой анализ решения, вынесенного Европейским судом общей юрисдикции. Очевидно, что санкции в отношении Внешэкономбанка были введены лишь за деятельность Внешэкономбанка по диверсификации экономики России, а не в результате осуществления неправомерных действий на территории иных юрисдикций», — сказал он.
По его словам, указанные обстоятельства подтверждены представителями ответчика в суде, заявившими об отсутствии доказательств причастности ВЭБ и его руководства к действиям вне рамок правового поля.
«ВЭБ в своей деятельности на территории других государств соблюдает нормы действующего законодательства. Внешэкономбанк оставляет за собой право обжаловать состоявшееся решение в апелляционном порядке», — подчеркнул Краснов.
13 сентября суд ЕС отказал российским компаниям в удовлетворении исков об отмене санкций.
В отмене санкций было отказано в том числе ВЭБ, «Роснефти» и Сбербанку.
Позднее в «Роснефти» прокомментировали в беседе с RT решение суда Евросоюза.