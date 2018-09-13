В ВЭБ прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении корпорации

Короткая ссылка
Внешэкономбанк проводит правовой анализ решения суда ЕС по санкциям и оставляет за собой право его обжаловать. Об этом RT сообщил старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБ Игорь Краснов.
В ВЭБ прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении корпорации
  • © H.-D. Falkenstein
  • globallookpress.com

«ВЭБ проводит правовой анализ решения, вынесенного Европейским судом общей юрисдикции. Очевидно, что санкции в отношении Внешэкономбанка были введены лишь за деятельность Внешэкономбанка по диверсификации экономики России, а не в результате осуществления неправомерных действий на территории иных юрисдикций», — сказал он.

По его словам, указанные обстоятельства подтверждены представителями ответчика в суде, заявившими об отсутствии доказательств причастности ВЭБ и его руководства к действиям вне рамок правового поля.

«ВЭБ в своей деятельности на территории других государств соблюдает нормы действующего законодательства. Внешэкономбанк оставляет за собой право обжаловать состоявшееся решение в апелляционном порядке», — подчеркнул Краснов.

13 сентября суд ЕС отказал российским компаниям в удовлетворении исков об отмене санкций. 

В отмене санкций было отказано в том числе ВЭБ, «Роснефти» и Сбербанку. 

Позднее в «Роснефти» прокомментировали в беседе с RT решение суда Евросоюза. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить