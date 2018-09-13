ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Об этом сообщается на сайте турецкого регулятора.

«Совет по монетарной политике решил повысить ставку по недельным операциям РЕПО с 17,75% до 24% годовых», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось о затяжном падении турецкой лиры к доллару США, что выявило проблемы, существующие в экономике республики.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от американской валюты.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный отказ России, Турции и Ирана от взаиморасчётов в долларах.