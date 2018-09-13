Jay-Z стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии журнала Forbes в 2018 году

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Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, назван самым высокооплачиваемым исполнителем по версии журнала Forbes в 2018 году.
Jay-Z стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии журнала Forbes в 2018 году
  • © Benoit Tessier / Рэпер Jay-Z
  • Reuters

По данным экспертов издания, музыкант заработал около $76,5 млн.

В текущем году рэпер возглавил рейтинг в том числе благодаря выходу альбома Everything Is Love, который был записан совместно с его супругой Бейонсе.

Вторую строчку занял американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Пафф Дэдди, Пи Дидди и Брат Любовь, с $64 млн годового дохода.

Тройку лидеров замыкает хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар с $58 млн.

В список также вошли Drake, J. Cole, Dr. Dre, Nas, Pitbull, Future и Канье Уэст.

В декабре 2017 года сообщалось, что первую строчку аналогичного рейтинга занял Шон Комбс с годовым заработком в $130 млн.

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