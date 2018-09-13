Jay-Z стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии журнала Forbes в 2018 году
- © Benoit Tessier / Рэпер Jay-Z
- Reuters
По данным экспертов издания, музыкант заработал около $76,5 млн.
В текущем году рэпер возглавил рейтинг в том числе благодаря выходу альбома Everything Is Love, который был записан совместно с его супругой Бейонсе.
Introducing the world's highest-paid hip-hop acts of 2018:https://t.co/RG3mtmopJppic.twitter.com/Y46cJ4COcg— Forbes (@Forbes) 12 сентября 2018 г.
Вторую строчку занял американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Пафф Дэдди, Пи Дидди и Брат Любовь, с $64 млн годового дохода.
Тройку лидеров замыкает хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар с $58 млн.
В список также вошли Drake, J. Cole, Dr. Dre, Nas, Pitbull, Future и Канье Уэст.
В декабре 2017 года сообщалось, что первую строчку аналогичного рейтинга занял Шон Комбс с годовым заработком в $130 млн.