Трамп рассказал Jay-Z о рекордно низкой безработице

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к американскому рэперу Jay-Z с заявлением, что благодаря политике действующего главы государства безработица среди чернокожего населения страны достигла рекордно низких показателей.
Трамп рассказал Jay-Z о рекордно низкой безработице
  • Рэпер Jay-Z
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди чернокожего населения, по поступившим данным, только что достигла низшего показателя за всё время», — написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что экономика США «лучше, чем десятки лет назад».

«Бизнес возвращается в Америку как никогда раньше. Например, Chrysler (автомобилестроительная компания. — RT) покидает Мексику и возвращается в США. Безработица приближается к рекордно низким показателям. Мы на верном пути!» — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ничего не сделала для афроамериканцев и латиноамериканцев.

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