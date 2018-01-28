Трамп рассказал Jay-Z о рекордно низкой безработице

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился к американскому рэперу Jay-Z с заявлением, что благодаря политике действующего главы государства безработица среди чернокожего населения страны достигла рекордно низких показателей.

«Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди чернокожего населения, по поступившим данным, только что достигла низшего показателя за всё время», — написал американский лидер в Twitter.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2018 г.

Он добавил, что экономика США «лучше, чем десятки лет назад».

«Бизнес возвращается в Америку как никогда раньше. Например, Chrysler (автомобилестроительная компания. — RT) покидает Мексику и возвращается в США. Безработица приближается к рекордно низким показателям. Мы на верном пути!» — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ничего не сделала для афроамериканцев и латиноамериканцев.