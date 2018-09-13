Адвокат оценила вероятность отмены санкций ЕС в отношении ряда российских компаний

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT решение суда Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге, который отказал ряду российских компаний в удовлетворении исков к Совету ЕС с требованием об отмене введённых против них санкций.

«Проигрыш даёт право этим компаниям не останавливаться, находить новые аргументы. Санкции Евросоюза против них нарушают права акционеров, которые являются в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами. Санкции носят политический характер, не обоснованный с экономической точки зрения. Это противоречит правилам ВТО и другим международным нормам и соглашениям, в которых Россия участвует», — отметила Ярмуш.

Эксперт отметила, что Евросоюз начинает задумываться о пересмотре санкционной политики, что может впоследствии повлиять и на решение Европейского суда.

«Евросоюз начинает пересматривать использование доллара как механизма оплаты между странами ЕС. С моей точки зрения, это первая тенденция, что Евросоюз пытается вырваться из-под давления США. Евросанкции возникли не сами по себе, а как следствие давления США на своих европейских партнёров с целью ограничить конкуренцию России на мировом рынке. Идут переговоры, дипломатические в том числе, они дают возможность и основания полагать, что именно через дипломатию, через переговоры России с отдельными странами ЕС можно изменить ситуацию в целом и в том числе повлиять на следующее решение Европейского суда», — заключила Ярмуш.

Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отказал ряду российских компаний в удовлетворении исков к Совету ЕС с требованием об отмене введённых против них санкций.

В отмене санкций отказано, в частности, «Роснефти», Сбербанку, ВТБ, Внешэкономбанку, «Газпромнефти» и концерну «Алмаз-Антей».