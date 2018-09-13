Захарова прокомментировала обвинения главы Минобороны Франции в адрес России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Франции Флоранс Парли, которая сказала, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.

«В начале этого года Министерство обороны России дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностями Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году «опасного сближения» российского телекоммуникационного спутника «Луч-Олимп» и французского Athena-Fidus, которое, по словам главы Минобороны Франции, имело «агрессивный характер». В частности, отмечалось, что движение нашего аппарата не представляло угрозы для французского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм международного права», — сказала Захарова.

По её словам, российская сторона считает этот инцидент исчерпанным.

«Особенно, конечно, печально, что французская сторона пытается использовать этот надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе, выделения под эти цели должного финансирования», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что такие антироссийские шаги имеют крайне контрпродуктивное воздействие на развитие двусторонних отношений.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли в ходе пресс-конференции в Тулузе заявила, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.