Постпред заявил о выполнении Россией порядка 95% постановлений ЕСПЧ

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Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в беседе с «Известиями» рассказал об уплате Москвой взносов по постановлениям Европейского суда по правам человека.
Постпред заявил о выполнении Россией порядка 95% постановлений ЕСПЧ
  • © Helmut Corneli
  • globallookpress.com

«Наши отношения с ЕСПЧ имеют рабочий и в целом конструктивный характер. Хотя проблемы существуют и там», — заявил он.

По его словам, у России один из самых высоких показателей по выполнению решений суда — Москва выполнила около 95% постановлений.

«Мы исходим из того, что решения суда должен диктовать юридический, а не политический подход. К сожалению, порой ЕСПЧ политизирует некоторые вопросы и выходит за рамки своей компетенции. Тогда и возникают проблемы. Мы стараемся их решать в духе взаимопонимания, выдвигая чёткие юридические аргументы», — подчеркнул Солтановский.

Он добавил, что, несмотря на все сложности, площадка Совета Европы важна для России и её национальных интересов.

Ранее Солтановский заявил, что преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем.

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