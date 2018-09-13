Постпред заявил о выполнении Россией порядка 95% постановлений ЕСПЧ
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«Наши отношения с ЕСПЧ имеют рабочий и в целом конструктивный характер. Хотя проблемы существуют и там», — заявил он.
По его словам, у России один из самых высоких показателей по выполнению решений суда — Москва выполнила около 95% постановлений.
«Мы исходим из того, что решения суда должен диктовать юридический, а не политический подход. К сожалению, порой ЕСПЧ политизирует некоторые вопросы и выходит за рамки своей компетенции. Тогда и возникают проблемы. Мы стараемся их решать в духе взаимопонимания, выдвигая чёткие юридические аргументы», — подчеркнул Солтановский.
Он добавил, что, несмотря на все сложности, площадка Совета Европы важна для России и её национальных интересов.
Ранее Солтановский заявил, что преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем.