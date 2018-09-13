Эксперт назвал запугиванием подписание указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом указа о санкциях за вмешательство в американские выборы.

«Подписанный президентом Трампом исполнительный указ о введении санкций в случае любого иностранного вмешательства в промежуточные выборы в конгресс обязателен к исполнению. Данный документ имеет под собой две основные цели. Во-первых, защитить президентство Трампа от возможных атак со стороны национальной оппозиции, возглавляемой Демократической партией. Во-вторых, продолжить внешнеполитический курс, построенный на запугивании и угрозе экономических санкций в отношении стран, которые считаются — оправданно или нет — врагами», — считает он.

Эксперт также обратил внимание на то, что о новом указе сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«То, что о подписании данного указа объявил именно он — один из наиболее ярых сторонников практики применения санкций во внешней политике — и что директор Национальной разведки США Дэн Коутс отнёс Россию, Китай, Иран и Северную Корею к старой «оси зла», нельзя назвать совпадением», — сказал Грациани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает указ о санкциях за вмешательство в выборы мерой по защите избирательной системы Соединённых Штатов.