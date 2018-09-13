Эксперт объяснил отказ Керри от своих слов о полной ликвидации химоружия в Сирии

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Оксана Соломатина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT отказ бывшего госсекретаря США Джона Керри от своих слов о полной ликвидации химического оружия в Сирии.
Эксперт объяснил отказ Керри от своих слов о полной ликвидации химоружия в Сирии
  • Reuters

«Сейчас он говорит об этом, потому что считает, что ему это выгодно и он должен косвенно поддержать американские планы в Сирии. Он, конечно же, неискренен, он пытается переиграть ситуацию обратно уже после того, как она закончилась, после того, как счёт известен», — сказал он.

По словам Брутера, попытка менять правила после окончания игры указывает на недоговороспособность американской политической элиты.

«Попытка всё время менять правила после того, как игра закончена, она очень свойственна нынешней американской политической элите и является совершенно отвратительным явлением, потому что в целом показывает, что она полностью не договороспособна. Всё, о чем она договаривается, она может с лёгкостью отменить завтра», — заключил эксперт.

Ранее Джон Керри заявил, что, когда он говорил о ликвидации всего химического оружия в Сирии, то знал, что сирийские власти «что-то сохранили».

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