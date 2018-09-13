Экс-госсекретарь США отказался от своих слов о полной ликвидации химоружия в Сирии

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что когда он говорил о ликвидации всего химического оружия в Сирии, то знал, что сирийские власти «что-то сохранили».

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорили, что уничтожили 100% задекларированного оружия, — того, что смогла отследить ОЗХО», — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне знали, что президент Сирии Башар Асад «что-то сохранил», и пытались обратиться в Совет Безопасности ООН по этому вопросу.

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Дамаск выполнил обязательства по ликвидации химоружия и это было подтверждено специализированной организацией ООН.

В 2015 году Керри заявил, что они вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым «смогли добиться вывоза всего химического оружия из Сирии в разгар конфликта».