Россиянин Левашов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

Короткая ссылка
Российский программист Пётр Левашов, обвиняемый властями США в киберпреступлениях, признал свою вину по нескольким эпизодам.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«Левашов предстал перед окружным судьёй Робертом Чатигни и признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье «Нанесение ущерба защищённому персональному компьютеру», одном эпизоде по статье о преступном сговоре, а также по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минюста США, россиянин более 20 лет «управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с заражённых компьютеров».

Отмечается, что приговор будет вынесен Левашову 6 сентября 2019 года. До этого времени он будет находиться под стражей.

Ранее в генеральном консульстве России в Нью-Йорке заявили, что условия содержания Петра Левашова в американской тюрьме улучшены.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и впоследствии экстрадирован из Испании в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить