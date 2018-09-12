Россиянин Левашов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

Российский программист Пётр Левашов, обвиняемый властями США в киберпреступлениях, признал свою вину по нескольким эпизодам.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«Левашов предстал перед окружным судьёй Робертом Чатигни и признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье «Нанесение ущерба защищённому персональному компьютеру», одном эпизоде по статье о преступном сговоре, а также по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минюста США, россиянин более 20 лет «управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с заражённых компьютеров».

Отмечается, что приговор будет вынесен Левашову 6 сентября 2019 года. До этого времени он будет находиться под стражей.

Ранее в генеральном консульстве России в Нью-Йорке заявили, что условия содержания Петра Левашова в американской тюрьме улучшены.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и впоследствии экстрадирован из Испании в США.