Алекс Салмонд прокомментировал заявление Мэй о появлении британских депутатов в эфире RT

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Бывший первый министр Шотландии, а ныне ведущий шоу на RT Алекс Салмонд прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что британские парламентарии, появляющиеся на телеканале RT, рискуют стать «орудием пропаганды» российского государства.
Алекс Салмонд прокомментировал заявление Мэй о появлении британских депутатов в эфире RT
  • ©Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это просто глупо — комментировать шоу, которое она (Мэй. — RT) никогда не видела. Пусть премьер-министр найдёт завтра время и посмотрит выпуск «Шоу Алекса Салмонда» — третий из посвящённых британским железным дорогам и особенно тому, как строительство (высокоскоростной железной дороги. — RT) HS2 сказывается на жизни лондонцев. И пусть сама рассудит, слышит ли она какую-то пророссийскую пропаганду от жителей района Камден!» — сказал Салмонд.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Терезы Мэй касательно деятельности российского телеканала.

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