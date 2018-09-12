Алекс Салмонд прокомментировал заявление Мэй о появлении британских депутатов в эфире RT

Бывший первый министр Шотландии, а ныне ведущий шоу на RT Алекс Салмонд прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что британские парламентарии, появляющиеся на телеканале RT, рискуют стать «орудием пропаганды» российского государства.

«Это просто глупо — комментировать шоу, которое она (Мэй. — RT) никогда не видела. Пусть премьер-министр найдёт завтра время и посмотрит выпуск «Шоу Алекса Салмонда» — третий из посвящённых британским железным дорогам и особенно тому, как строительство (высокоскоростной железной дороги. — RT) HS2 сказывается на жизни лондонцев. И пусть сама рассудит, слышит ли она какую-то пророссийскую пропаганду от жителей района Камден!» — сказал Салмонд.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Терезы Мэй касательно деятельности российского телеканала.