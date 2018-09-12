В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о состоянии отношений России и США

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о состоянии отношений Москвы и Вашингтона.

«Эта страна перестала быть договороспособной и ведёт себя крайне непредсказуемо», — считает парламентарий.

По его словам, Соединённые Штаты даже не пытаются вступить в диалог, в котором непросто найти компромисс.

«Они сразу стараются навязать свои порядки путём экономических санкций», — добавил он.

Ранее Лавров сказал, что российско-американские отношения в настоящий момент «отравлены».

Также политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и это можно использовать в качестве «рычага давления».