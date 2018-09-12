Школьники из России представят свои разработки на Международной выставке молодых изобретателей
- РИА Новости
Программа предусматривает проведение Международного конкурса, в рамках которого россияне поборются за победу со сверстниками из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран.
Всего участвуют более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет.
Россию представляют 17 человек, в том числе школьники из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска и Сарова.
Ранее m24 сообщало, что школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов.