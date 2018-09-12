В МИД сообщили о намерении России поднять в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР

Москва намерена поставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов в рамках ВЭФ.

«По мере принятия КНДР шагов по денуклиаризации мы полагаем, что СБ ООН вправе и должен рассмотреть вопрос об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР. Мы будем такой вопрос ставить — при понимании, ещё раз говорю, что и КНДР будет предпринимать упомянутые необходимые шаги», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын назвал разбойническими санкции против Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.