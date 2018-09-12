В МИД сообщили о намерении России поднять в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР

Короткая ссылка
Москва намерена поставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов в рамках ВЭФ.

«По мере принятия КНДР шагов по денуклиаризации мы полагаем, что СБ ООН вправе и должен рассмотреть вопрос об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР. Мы будем такой вопрос ставить — при понимании, ещё раз говорю, что и КНДР будет предпринимать упомянутые необходимые шаги», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын назвал разбойническими санкции против Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить