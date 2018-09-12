Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе в Британии почти за £40 тысяч

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Первая из известных звукозаписей британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016) под названием «I Never Dreamed» была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тысяч.

Об этом информирует BBC со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions .

По данным телеканала, изначально эксперты оценивали лот в £10 тыс. 

Отмечается, что на записи 16-летний музыкант исполняет песню «I Never Dreamed».

Британский певец Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали электрогитару музыканта Боба Дилана за $490 тыс.

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