Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе в Британии почти за £40 тысяч

Первая из известных звукозаписей британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016) под названием «I Never Dreamed» была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тысяч.

Об этом информирует BBC со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions . David Bowie's first-known studio recording sells for nearly £40,000 https://t.co/K1oplOd1M1 — BBC News (UK) (@BBCNews) 11 сентября 2018 г. По данным телеканала, изначально эксперты оценивали лот в £10 тыс. Отмечается, что на записи 16-летний музыкант исполняет песню «I Never Dreamed». Британский певец Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года после продолжительной болезни. Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали электрогитару музыканта Боба Дилана за $490 тыс.