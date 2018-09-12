Первая запись Дэвида Боуи продана на аукционе в Британии почти за £40 тысяч
Об этом информирует BBC со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions .
David Bowie's first-known studio recording sells for nearly £40,000 https://t.co/K1oplOd1M1— BBC News (UK) (@BBCNews) 11 сентября 2018 г.
По данным телеканала, изначально эксперты оценивали лот в £10 тыс.
Отмечается, что на записи 16-летний музыкант исполняет песню «I Never Dreamed».
Британский певец Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года после продолжительной болезни.
Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали электрогитару музыканта Боба Дилана за $490 тыс.