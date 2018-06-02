В США обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $3,3 млн

В США на благотворительном аукционе право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом было продано за $3,3 млн, сообщает Associated Press.

Отмечается, что победитель торгов пожелал остаться неизвестным. Как уточняется, собранные на аукционе средства поступят в фонд Glide Foundation, который оказывает поддержку бездомным американского города Сан-Франциско. Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали электрогитару музыканта Боба Дилана за $490 тысяч.