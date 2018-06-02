В США обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $3,3 млн

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В США на благотворительном аукционе право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом было продано за $3,3 млн, сообщает Associated Press.

Отмечается, что победитель торгов пожелал остаться неизвестным.

Как уточняется, собранные на аукционе средства поступят в фонд Glide Foundation, который оказывает поддержку бездомным американского города Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали электрогитару музыканта Боба Дилана за $490 тысяч.

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