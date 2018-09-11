В Мексике готовы работать над отменой визового режима с Россией

Будущая мексиканская администрация намерена уделить внимание подписанию соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В посольстве отметили, что на встрече главы дипломатического представительства Виктора Коронелли с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором был затронут ряд актуальных тем двусторонних отношений.

«Мексиканская сторона, в частности, выразила готовность уделить приоритетное внимание скорейшему завершению подготовки к подписанию полноформатного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики», — заявили в посольстве.

Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, которая состоится 1 декабря.